Поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до исторического максимума

В феврале 2022 года 62% граждан поддерживают вступление Украины в НАТО. Негативно относятся к этой инициативе 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

За последние два месяца уровень поддержки вступления в Североатлантический альянс вырос в конце 2021 года. За историю наблюдений с 2014 года - это самый высокий показатель положительного восприятия интеграции Украины в НАТО.

Вступление в Евросоюз поддерживают 68%, не поддерживают - 24%. Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг самого высокого за историю исследований с 2013 года показателя.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля 2022 года среди 1722 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.