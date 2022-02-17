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Поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до исторического максимума

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Украина, Четверг 17 февраля 2022 17:37
Поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до исторического максимума Фото: вступление Украины в НАТО поддерживают 62% граждан (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2022 года 62% граждан поддерживают вступление Украины в НАТО. Негативно относятся к этой инициативе 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За последние два месяца уровень поддержки вступления в Североатлантический альянс вырос в конце 2021 года. За историю наблюдений с 2014 года - это самый высокий показатель положительного восприятия интеграции Украины в НАТО.

Поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до исторического максимума

Вступление в Евросоюз поддерживают 68%, не поддерживают - 24%. Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг самого высокого за историю исследований с 2013 года показателя.

Поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до исторического максимума

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля 2022 года среди 1722 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.

Напомним, готовность украинцев сопротивляться российским интервентам растет. По данным опроса КМИС, с 33,3% до 37,3% возросла готовность оказать вооруженное сопротивление. Кроме этого, с 21,7% до 25% выросла готовность оказать сопротивление путем участия в акциях гражданского сопротивления.

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