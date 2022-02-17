ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до історичного максимуму

Новость на русском →
Україна, Четвер 17 лютого 2022 17:37
Підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до історичного максимуму Фото: Вступ України до НАТО підтримують 62% громадян (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2022 року 62% громадян підтримують вступ України до НАТО. Негативно ставляться до цієї ініціативи 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За останні два місяці рівень підтримки вступу до Північноатлантичного альянсу зріс Наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних. За історію спостережень з 2014 року - це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО.

Підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до історичного максимуму

Вступ до Євросоюзу підтримують 68%, не підтримують - 24%. Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого за історію досліджень з 2013 року показника.

Підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до історичного максимуму

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року серед 1722 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,4%.

Нагадаємо, готовність українців чинити опір російським інтервентам зростає. За даними опитування КМІС, з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність чинити опір шляхом участі в акціях громадянського опору.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій