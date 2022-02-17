Підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до історичного максимуму

У лютому 2022 року 62% громадян підтримують вступ України до НАТО. Негативно ставляться до цієї ініціативи 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

За останні два місяці рівень підтримки вступу до Північноатлантичного альянсу зріс Наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних. За історію спостережень з 2014 року - це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО.

Вступ до Євросоюзу підтримують 68%, не підтримують - 24%. Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого за історію досліджень з 2013 року показника.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року серед 1722 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,4%.