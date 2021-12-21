Підтримка вступу до НАТО серед українців сягнула історичного максимуму

Якби в Україні проводився референдум про вступ до НАТО, 54% респондентів підтримали б приєднання країни до Альянсу. Таким чином, в листопаді 2021 року українці висловили найвищу підтримку щодо вступу до НАТО, починаючи з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Крім того, 28% проголосували б проти, 3% не будуть голосувати, а 15% вагаються з відповіддю.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилось з 6 по 15 листопада 2021 року серед 2 400 респондентів по всій України за виключенням окупованих Росією територій. Метод - особисті інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%.