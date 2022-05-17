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Поддержка Украины - это не вопрос цены, - глава Минфина Германии

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия продолжит поддержку Украины, поскольку страна в войне защищает европейские ценности. В то же время министр финансов Германии Кристиан Линднер опасается, что отказ от российского газа сильно ослабит экономику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Линднера изданию Corriere della Sera.

"Конечно, поддержка Украины - это не вопрос цены. Это страна, которая защищает наши ценности от авторитарного режима, который подрывает основанный на правилах международный порядок",- сказал он.

По его словам, в вопросе санкций против России необходимо избегать ситуации, когда ущерб себе будет больше, чем потери Москвы.

"Мощь экономики Европейского Союза и либеральных демократий G7 - наше преимущество в этом конфликте", - сказал Минфина Германии

Линднер заявил, что для Германии немедленная остановка поставок газа из России нанесла бы серьезный ущерб экономике.

"Я не хочу рисковать серьезной рецессией, которая может уменьшить нашу способность поддерживать Украину в экономическом и военном отношении", - сказал он.

Министр напомнил о цели стать полностью независимыми от импорта энергоресурсов из России.

"Я должен признать, что энергетическая стратегия Германии и ее зависимость от России при предыдущих правительствах были серьезной ошибкой. Теперь мы должны упорно работать над диверсификацией импорта энергоносителей. Мы уже получаем угль из других источников и готовы обойтись без российской нефти. Но для природного газа потребуется больше времени", - сообщил Линднер.

Напомним, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).

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Германия