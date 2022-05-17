Підтримка України - це не питання ціни, - глава Мінфіну Німеччини

"Звичайно, підтримка України - це не питання ціни. Це країна, яка захищає наші цінності від авторитарного режиму, який підриває заснований на правилах міжнародний порядок", - сказав він.

За його словами, в питанні санкцій проти Росії необхідно уникати ситуації, коли збиток собі буде більше, ніж втрати Москви.

"Міць економіки Європейського Союзу і ліберальних демократій G7 - наша перевага в цьому конфлікті", - сказав Мінфіну Німеччини

Лінднер заявив, що для Німеччини негайна зупинка поставок газу з Росії завдала б серйозної шкоди економіці.

"Я не хочу ризикувати серйозною рецесією, яка може зменшити нашу здатність підтримувати Україну в економічному і військовому відношенні", - сказав він.

Міністр нагадав про мету стати повністю незалежними від імпорту енергоресурсів з Росії.

"Я повинен визнати, що енергетична стратегія Німеччини та її залежність від Росії при попередніх урядах були серйозною помилкою. Тепер ми повинні наполегливо працювати над диверсифікацією імпорту енергоносіїв. Ми вже отримуємо вугілля з інших джерел і готові обійтися без російської нафти. Але для природного газу буде потрібно більше часу", - повідомив Лінднер.

Нагадаємо, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).