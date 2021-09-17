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Підтримка "Удару" Кличка у Києві зросла до 22%, - опитування

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 18:42
Підтримка "Удару" Кличка у Києві зросла до 22%, - опитування Фото: підтримка "Удару" Кличка у Києві зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Підтримка політсили Віталія Кличка у столиці збільшується. Якби вибори до Київської міської ради проводилися б наступної неділі, за "УДАР" проголосували б 22%.

Про це поідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, соціологічної групи "Рейтинг".

Так, партію "Слуга народу" підтримали б 11% виборців, "Європейську солідарність" - 10%, "Опозиційну платформу" і "Батьківщину" по 7% громадян.

Підтримка &quot;Удару&quot; Кличка у Києві зросла до 22%, - опитування

Нагадаємо, раніше стало відомо, що більше половини киян знову обрали б Кличка мером. Відповідні результати дослідження соцгрупи "Рейтинг" було оприлюднено у липні.

Також під час Київського інвестиційного форуму Віталій Кличко отримав нагороду від "Prozorro.Продажі" за ефективні аукціони у столиці.

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