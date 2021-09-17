Підтримка "Удару" Кличка у Києві зросла до 22%, - опитування

Підтримка політсили Віталія Кличка у столиці збільшується. Якби вибори до Київської міської ради проводилися б наступної неділі, за "УДАР" проголосували б 22%.

Про це поідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, соціологічної групи " Рейтинг ".

Так, партію "Слуга народу" підтримали б 11% виборців, "Європейську солідарність" - 10%, "Опозиційну платформу" і "Батьківщину" по 7% громадян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що більше половини киян знову обрали б Кличка мером. Відповідні результати дослідження соцгрупи "Рейтинг" було оприлюднено у липні.

Також під час Київського інвестиційного форуму Віталій Кличко отримав нагороду від "Prozorro.Продажі" за ефективні аукціони у столиці.