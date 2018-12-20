Поддержка Тимошенко достигает 27% в отдельных регионах, - "Рейтинг"

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко уверенно побеждает почти во всех регионах

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уверенно побеждает почти во всех регионах, в ряде областей ее поддерживают более четверти избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, например, в Черниговской области отдать свой голос за лидера "Батькивщины" готовы 26,8% граждан, которые уже определились и придут на участки. В Киевской области - 26,4%, в Полтавской – 25,3%, в Кировоградской – 24,1%, в Винницкой - 23,8%.

В отдельных регионах Тимошенко опережает нынешнего президента втрое (Черниговская область). Петр Порошенко, в свою очередь, в большинстве областей уже уступает вторым местом другим кандидатам. Например, в Луганской области он шестой - (6,1%), в Николаевской и Харьковской областях пятый - (6,4%) и (9%), в Запорожской области четвертый - (8,4%).

За действующего президента в Одесской области ни при каких условиях не проголосует 75% опрошенных, в Черниговской – 66%.

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью, приняли участие 1600 респондентов в каждой области Украины. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.