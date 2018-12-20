Підтримка Тимошенко сягає 27% в окремих регіонах, - "Рейтинг"

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко впевнено перемагає майже в усіх регіонах

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко впевнено перемагає майже в усіх регіонах, в низці областей її підтримують понад чверть виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, наприклад, у Чернігівській області віддати свій голос за лідера "Батьківщини" готові 26,8% громадян, які вже визначилися і прийдуть на дільниці. У Київській області - 26,4%, у Полтавській – 25,3%, у Кіровоградській – 24,1%, у Вінницькій - 23,8%.

В окремих регіонах Тимошенко випереджає нинішнього президента втричі (Чернігівська область). Петро Порошенко, своєю чергою, у більшості областей вже поступається другим місцем іншим кандидатам. Наприклад, на Луганщині він шостий - (6,1%), на Миколаївщині та Харківщині п’ятий - (6,4%) та (9%), у Запорізькій області четвертий - (8,4%).

За чинного президента у Одеській області за жодних умов не проголосує 75% опитаних, у Чернігівській – 66%.

Опитування проводилось з 16 листопада по 9 грудня 2018 року. У дослідженні, здійсненого за методом особистого інтерв’ю, взяли участь по 1600 респондентів у кожній області України. Вибірка сформована з урахуванням вікової й гендерної структури області з урахуванням типу поселення. Похибка становить не більше 2,4%.