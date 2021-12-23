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Поддержка переноса празднования Рождества растет: сколько украинцев одобряют идею

Автор: Александр Белоус

В 2021 году четверть украинцев (26%) поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Вместе с тем, 58% респондентов против такой идеи, 15% отметили, что им безразличен этот вопрос и 1% - не смогли ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, в динамике за последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества (с 69 до 58%) и несколько возросло количество сторонников (с 15 до 26%).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе и в Киеве: около 40% поддерживают и почти столько же не поддерживают. Несколько больше поддерживают эту инициативу опрошенные среднего и старшего возраста, а также греко-католики.

По данным опроса лишь 4% празднуют Рождество именно 25 декабря, тогда как большинство опрошенных (71%) - 7 января. В то же время, 18% украинцев празднуют Рождество дважды (25 декабря и 7 января) и их количество за год несколько возросло.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-22 декабря 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2021 году новогодними праздниками украинцев есть Рождество (49%) и Новый год (37%). День Святого Николая выбрали 6%, Старый Новый год 4%, ни один из этих новогодних праздников не любят 2% опрошенных.

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