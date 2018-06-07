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Поддержка НАТО способствует движению Украины к евроатлантическим стандартам, - Полторак

НовостиОбщество    07.06.2018 - 20:48
Фото: Степан Полторак встретился с Генеральным секретарем НАТО (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак встретился с Генеральным секретарем НАТО (mil.gov.ua)

Полторак встретился с Генеральным секретарем НАТО

Министр обороны Украины Степан Полторак проинформировал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об особенностях военно-политической обстановки в Украине и отражении российской агрессии на Донбассе, а также рассказал о ходе реформ, которые происходят в украинском оборонном ведомстве. Об этом он заявил во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает пресс-служба ведомства.

"Мы не стоим на месте и реагируем на вызовы. Мы осознаем, что будущее украинского государства неразрывно связано с членством в системе коллективной безопасности и обороны Альянса. Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, наш вклад в операции Альянса будет сохранен и наращен. Мы также готовы продолжить привлечение украинских подразделений к совместным военным учениям и мероприятиям боевой подготовки. Наши военнослужащие готовы к обмену опытом противодействия гибридной агрессии. Я уверен, что наш военный потенциал поможет сделать страны-члены НАТО сильнее, а поддержка Альянса будет способствовать движению Украины к евроатлантическим стандартам", - отметил Полторак.

Напомним, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что много партнеров Украины боятся ее присутствия в НАТО.

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Теги публикации: Полторак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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