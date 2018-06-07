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Підтримка НАТО сприяє руху України до євроатлантичних стандартів, - Полторак

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 20:48
Фото: Степан Полторак зустрівся з Генеральним секретарем НАТО (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак зустрівся з Генеральним секретарем НАТО (mil.gov.ua)

Полторак зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

Міністр оборони України Степан Полторак поінформував Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга про особливості військово-політичної обстановки в Україні та відбиття російської агресії на Донбасі, а також розповів про хід реформ, які відбуваються в українському оборонному відомстві. Про це він заявив під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает прес-служба відомства.

"Ми не стоїмо на місці та реагуємо на виклики сьогодення. Ми усвідомлюємо, що майбутнє української держави нерозривно пов’язано із членством у системі колективної безпеки і оборони Альянсу. Попри складну ситуацію на сході України, наш внесок в операціях Альянсу буде збережено та нарощено. Ми також готові продовжити залучення українських підрозділів до спільних військових навчань та заходів бойової підготовки. Наші військовослужбовці готові до обміну досвідом протидії гібридній агресії. Я впевнений, що наш військовий потенціал допоможе зробити держави-члени НАТО сильнішими, а підтримка Альянсу сприятиме руху України до євроатлантичних стандартів", - зазначив Полторак.

Нагадаємо, сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов заявив, що багато партнерів України бояться її присутності в НАТО.

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Теги публікації: Полторак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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