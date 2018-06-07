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Много партнеров Украины боятся ее присутствия в НАТО, - Турчинов

НовостиПолитика    07.06.2018 - 12:28
Фото: флаги Украины и НАТО (nato.int)
Фото: флаги Украины и НАТО (nato.int)

По словам Турчинова, они опасаются угрозы военного конфликта с Российской Федерацией

Много партнеров Украины боятся ее присутствия в НАТО. Об этом сегодня в ходе 9-го Национального экспертного форума заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.   

"Есть много наших партнеров, которые боятся присутствия Украины в НАТО, ведь тогда они получат угрозу военного конфликта с Российской Федерацией", - сказал Турчинов.

При этом секретарь СНБО отметил, что закрепление курса Украины на участие в НАТО возможно путем внесения соответствующих изменений в Конституцию, однако для этого нужен всеукраинский референдум.

Напомним, ранее сегодня Турчинов заявил, что Минские переговоры не обеспечивают конкретного результата деоккупации украинских территорий. По его словам, Россия сама не хочет урегулирования ситуации на Донбассе.

СНБО готов снять ограничения по приватизации оборонных предприятий Турчинов надеется на принятие Радой закона о нацбезопасности на ближайшей пленарной неделе
Теги публикации: НАТО, СНБО, Александр Турчинов, агрессия РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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