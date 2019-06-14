Поддержка досрочных выборов в Украине резко выросла

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Досрочные выборы поддерживают почти 90% граждан

Число сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72% до 88%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня.

По данным опроса, против досрочных выборов выступают 8% граждан Украины (в мае таких было 18%).

Две трети (67%) опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным чем предыдущий.

При этом 82% респондентов считают, что обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев. Иного мнения в этом вопросе лишь 9% респондентов.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня, если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, в голосовании готовы были бы принять участие около 84% граждан. По данным опроса, в Верховную раду проходят пять партий.