В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса
Венгрия ввела режим чрезвычайного положения в энергетике. Правительство страны усиливает добычу угля, а также запрещает экспорт энергоресурсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу канцелярии премьера Гергели Гуляса во время брифинга.
Сегодня правительство Венгрии провело совещание министров, по итогам которого определили план действий.
Так, страна увеличит внутреннюю добычу газа с 1,5 до 2 млрд кубометров. Сейчас газовые хранилища Венгрии заполнены на 44%, что позволит обеспечить газом всю страну примерно на четверть года.
До конца года Венгрия также значительно увеличит внутреннее производство бурого угля и запрещает экспорт энергоносителей и дров. Правительство будет и дальше сдерживать цены на газ для домохозяйств.
Кроме того, министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто поручили договориться о дополнительных поставках газа.
Напомним, что в Венгрии ввели ограничения на продажу бензина на АЗС, чтобы защитить граждан от инфляции.
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