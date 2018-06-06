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Поддельные товары попадают в ЕС через Украину, - отчет

НовостиЭкономика    06.06.2018 - 15:45
Иллюстративное фото (flickr.com Rémi VINCENT)
Иллюстративное фото (flickr.com Rémi VINCENT)

Подделки в ЕС попадают через Украину, Албанию и Марокко

Поддельные товары попадают в Европейский союз  через Украину. Об этом говорится в отчете Европейского ведомства интеллектуальной собственности (EUIPO), передает DW.

Сообщается, что европейские производители ежегодно несут убытки на общую сумму в 60 млрд евро из-за фальсифицированных товаров.

"Мягкие судебные приговоры и высокие доходы по инвестициям являются для преступных банд стимулами для изготовления подделок", - говорится в опубликованном в отчете.

В ближайшие годы убытки от такой деятельности могут достичь 85 млрд евро ежегодно, прогнозирует ведомство.

По данным ведомства, большая часть фальсифицированных товаров производится в Гонконге, Китае, ОАЭ и Турции, а попадают подделки в ЕС через Украину, Албанию и Марокко. Еще одной страной, в которой производится большое количество контрафакта, является Греция.

Напомним, ранее в докладе международной правозащитной организации Amnesty International сообщалось, что Украина незаконно поставила Южному Судану тысячи пулеметов, минометов, гранатометов и миллионы боеприпасов. 

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Теги публикации: Евросоюз, подделка, товары  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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