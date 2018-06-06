Підроблені товари потрапляють в ЄС через Україну, - звіт

Підробки в ЄС потрапляють через Україну, Албанію і Марокко

Підроблені товари потрапляють в Європейський союз через Україну. Про це йдеться у звіті Європейського відомства інтелектуальної власності (EUIPO), передает DW.

Повідомляється, що європейські виробники щорічно несуть збитки на загальну суму 60 млрд євро через фальсифіковані товари.

"М'які судові вироки і високі доходи за інвестиціями є для злочинних банд стимулами для виготовлення підробок", - йдеться в опублікованому в звіті.

В найближчі роки збитки від такої діяльності можуть досягти 85 млрд євро щорічно, прогнозує відомство.

За даними відомства, більша частина фальсифікованих товарів проводиться в Гонконгу, Китаї, ОАЕ і Туреччині, а потрапляють підробки в ЄС через Україну, Албанію і Марокко. Ще однією країною, в якій проводиться велика кількість контрафакту, є Греція.

Нагадаємо, раніше в доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International повідомлялося, що Україна незаконно поставила Південному Судану тисячі кулеметів, мінометів, гранатометів і мільйони боєприпасів.