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Подбрасывали наркотики и требовали деньги: в Киеве задержали группу псевдополицейских

Автор: Инна Собора

В Киеве разоблачили группу псевдополицейских, совершивших ряд преступлений. Они обвиняли людей в торговле наркотиками и требовали деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию поступили жалобы от потерпевших. Однако во время проверки оперативники установили, что к совершенным правонарушениям полицейские не имеют никакого отношения. Однако разоблачили преступную группировку мошенников.

Его организовал 28-летний житель Киева вместе еще с шестью злоумышленниками.

Схема заключалась в следующем: организатор арендовал два десятка автомобилей, устроил своих приспешников на собственном автопарке у службы такси, где, по его указанию, они должны были осуществлять только курьерские доставки.

Получив заказ, участники группы проверяли содержимое отправлений. Если в "посылке" находили наркотические средства или психотропные вещества - сразу сообщали шефу адрес, на который следовали. Если наркотиков не находили, то подбрасывали их в отправление лично.

На указанном месте таксист передавал заказ адресату, к которому в это время подходил организатор группы с другими сообщниками. Они представлялись полицейскими и обвиняли человека в сбыте наркотиков. Насильно сажали в салон своей машины, надевали наручники и не освобождали до тех пор, пока не получали на указанную банковскую карту денежный перевод.

Суммы, которые требовали злоумышленники, достигали 2 тысяч долларов.

Если угрозы на потерпевшего не действовали, фигуранты угрожали пистолетом и применяли газовый баллончик. Правоохранители установили семь эпизодов преступной деятельности группы.

Полиция открыла уголовное производство и провела обыски. Изъяли автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, радиостанции, пневматические пистолеты, которые использовались во время преступлений, а также марихуану.

Злоумышленникам инкриминируют:

  • самовольное присвоение властных полномочий (ст. 353),
  • вымогательство (ст. 189),
  • незаконное лишение свободы человека ( ст. 146),
  • разбой (ст. 187) ,
  • мошенничество (ст. 190).

Фото: в Киеве разоблачили псевдополицейских (kyiv.npu.gov.ua)

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Киев