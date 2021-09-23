Підкидали наркотики та вимагали гроші: у Києві затримали групу псевдополіцейських

До поліції надійшли скарги від потерпілих. Однак під час перевірки оперативники встановили, що до скоєних правопорушень поліцейські не мають жодного відношення. Натомість викрили злочинне угруповання шахраїв.

Його організував 28-річний житель Києва разом ще з шістьма зловмисниками.

Схема полягала у наступному: організатор орендував два десятки автомобілів, влаштував своїх поплічників на власному автопарку у служби таксі, де, за його вказівкою, вони мали здійснювати лише кур’єрські доставки.

Отримавши замовлення, учасники групи перевіряли вміст відправлень. Якщо у "посилці" знаходили наркотичні засоби чи психотропні речовини - відразу повідомляли "шефові" адресу, на яку слідували. Якщо наркотиків не знаходили, то підкидали їх у відправлення особисто.

На зазначеному місці таксист передавав замовлення адресату, до якого в цей час підходив організатор групи з іншими спільниками. Вони представлялись поліцейськими і звинувачували людину у збуті наркотиків. Силоміць садили до салону своєї автівки, одягали кайданки і не звільняли до тих пір, поки не отримували на зазначену банківську картку грошовий переказ.

Суми, які вимагали зловмисники, сягали 2 тисяч доларів.

Якщо погрози на потерпілого не діяли, фігуранти погрожували пістолетом та застосовували газовий балончик. Правоохоронці встановили сім епізодів злочинної діяльності групи.

Поліція відкрила кримінальне провадження та провела обшуки. Вилучили автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, радіостанції, пневматичні пістолети, які використовувались під час злочинів, а також марихуану.

Зловмисникам інкримінують:

самовільне присвоєння владних повноважень (ст.353),

вимагання (ст.189),

незаконне позбавлення волі людини ( ст.146),

розбій (ст.187) ,

шахрайство (ст.190).

Фото: в Києві викрили псевдополіцейських (kyiv.npu.gov.ua)