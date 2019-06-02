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У заявників на візу США почали запитувати посилання на соцмережі

Новини » Політика    02.06.2019 - 00:32
У заявників на візу США почали запитувати посилання на соцмережі
Фото: Держдеп США (U.S. Department of State)

У разі обману заявникам загрожують "серйозні імміграційні наслідки"

Адміністрація президента США Дональда Трампа з п'ятниці, 31 травня, запровадила для тих, хто подає на американську візу, вимогу надавати інформацію про свої сторінки в соціальних мережах. Про це повідомив представник Держдепартаменту США, передає РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Тепер бажаючі отримати американську візу разом із іншою персональною інформацією повинні надати й посилання на акаунти в соцмережах.

Представник Держдепу розповів, що заявники можуть вказати, що у них немає сторінок у соціальних мереж, однак у разі обману їм обіцяють "серйозні імміграційні наслідки".

Зазначається, що зміни набули чинності після схвалення нових бланків, у яких поки зазначені тільки назви основних соціальних мереж, однак пізніше у заявників на візу з'явиться можливість залишити інформацію про всі соцмережі, де вони представлені.

У Держдепі розраховують, що це нововведення стане дієвим інструментом, щоб не допустити терористів та інших небезпечних осіб у країну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп представив нові імміграційні ініціативи, у яких пропонує скасувати лотерею з видачі так званих зелених карт (Green Card).

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