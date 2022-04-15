Переважна більшість фінів підтримує вступ країни до НАТО. Процес подачі заявки на членство в Альянсі Фінляндія повинна прискорити.

Про це заявила міністр Європи Фінляндії Тітті Туппурайнен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Туппурайнен заявила, що з високою часткою ймовірності Фінляндія вступить в НАТО. За її словами, процес подачі заявки необхідно прискорити.

Міністр додала, що зараз у відносинах між Фінляндією і Росією відбулися глибокі зміни. Вона назвала розв'язану Москвою війну в Україні "жорстокою" і "тривожним дзвінком" для всього світу.

Коментуючи загрози Росії у зв'язку з можливістю вступу Фінляндії і Швеції в НАТО Туппурайнен сказала, що кожна країна має право вживати власні заходи безпеки.

"Що б не говорила Росія, ми це, звичайно, чуємо, але ми приймаємо свої власні рішення, виходячи з наших інтересів, і з наших Умов, з нашого врахування загальної ситуації", - додала міністр.

Вона підкреслила, що народ Фінляндії вже прийняв рішення і переважна більшість фінів підтримує вступ країни до НАТО.