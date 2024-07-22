Податок з обороту замість ПДВ: що не так з ініціативою уряду по наповненню бюджету

Підвищення ПДВ замість податку з обороту і збільшення військового збору може бути більш справедливим способом забезпечення додаткових надходжень в державний бюджет.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Уряд збільшує чек. Хто заплатить більше після зростання податків та чого боїться бізнес".

"Податок з обороту – одна з невдалих пропозицій уряду. Це стара історія. Запровадження податку з обороту обговорюється з перших днів незалежності України. Час від часу це питання піднімається. Як то кажуть: в Мінфіні він завжди лежить як запасний варіант", - говорить перший віце-президент Торгово-промислової палати Михайло Непран.

Тому, вважає співрозмовник РБК-Україна, в нинішній ситуації в Україні було би краще підняти ПДВ – на 1-1,5%. Цей податок уже зрозумілий і "обкатаний".

Аналогічної думки дотримується старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай. За його словами, підвищення непрямих податків могло би краще охопити тіньовий сектор економіки і забезпечити додаткові надходження до бюджету без значного тиску на легальний бізнес.

"Підвищення ставки ПДВ до 23% (як у Польщі) могло би замінити підвищення військового збору для найманих працівників. Підвищення ставки ПДВ до 25% (як у Хорватії чи Данії) могло б замінити 1%-й податок з обороту для юридичних осіб", - підраховує економіст.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман радить зосередитися, в першу чергу, на покращенні податкового адміністрування та підвищенні податку на землю і нерухомість, особливо для великих підприємств. Він підкреслює, що такі заходи можуть бути менш руйнівними для бізнесу та економіки в цілому, ніж податкові ініціативи, що передбачають підвищення зборів з обороту та доходів.