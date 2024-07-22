Налог с оборота вместо НДС: что не так с инициативой правительства по наполнению бюджета
Повышение НДС вместо налога с оборота и увеличения военного сбора может быть более справедливым способом обеспечения дополнительных поступлений в государственный бюджет.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Правительство увеличивает чек. Кто заплатит больше после роста налогов и чего боится бизнес".
"Налог с оборота – одно из неудачных предложений правительства. Это старая история. Введение налога с оборота обсуждается с первых дней независимости Украины. Время от времени этот вопрос поднимается. Как говорится: в Минфине он всегда лежит как запасной вариант", - говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.
Поэтому, считает собеседник РБК-Украина, в нынешней ситуации в Украине было бы лучше поднять НДС – на 1-1,5%. Этот налог уже понятен и обкатан.
Аналогичного мнения придерживается старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. По его словам, повышение косвенных налогов могло бы лучше охватить теневой сектор экономики и обеспечить дополнительные поступления в бюджет без значительного давления на легальный бизнес.
Повышение ставки НДС до 23% (как в Польше) могло бы заменить повышение военного сбора для наемных работников. Повышение ставки НДС до 25% (как в Хорватии или Дании) могло бы заменить 1% налог с оборота для юридических лиц", - подсчитывает экономист.
Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман советует сосредоточиться в первую очередь на улучшении налогового администрирования и повышении налога на землю и недвижимость, особенно для крупных предприятий. Он подчеркивает, что такие меры могут быть менее разрушительными для бизнеса и экономики в целом, чем налоговые инициативы, предполагающие повышение сборов с оборота и доходов.
Напомним, 18 июля Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет в 2024 году для финансирования Сил обороны. Ради этого правительство предлагает, в частности, увеличить ставки военного сбора, расширить налогооблагаемую им базу, а также ввести налог с оборота предприятий.
Ранее РБК-Украина писало о намерениях правительства увеличить поступления в бюджет для финансирования армии за счет увеличения военного сбора с 1,5 до 5% и распространения его на ФЛП, а также за счет повышения НДС на 2-3 п.п.