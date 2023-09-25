UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Податковий комітет ВР звинуватили у самоусуненні від вирішення нагальних проблем ПДФО

Фото: податковий комітет ВР звинуватили у самоусуненні від вирішення нагальних проблем ПДФО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Комітет Верховної ради з питань податкової і митної політики, яким керує народний депутат Данило Гетманцев, самоусунувся від вирішення проблеми адекватного умовам війни розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 24 каналу.

"Позиція дуже зручна: не брати на себе відповідальність за вирішення потенційно непопулярної, але вкрай нагальної в умовах війни проблеми. Натомість зосередитись на "вдячних", з погляду піару, темах", - йдеться в статті.

Проекти закону про зміни в механізмі розподілу ПДФО військових та силовиків між місцевими та державним бюджетом були подані урядом і бюджетним комітетом в авральному режимі, оскільки інший комітет - з питань фінансів, податкової та митної політики - не виконав своєї місії і не підготував вчасно потрібні зміни.

"Не виключено, що саме ситуація з військовим ПДФО, якщо законодавче оформлення зайде в глухий кут, може стати каталізатором невдоволення Гетманцевим на високих щаблях влади. А, отже, його гра може стати програшною", - йдеться в статті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада