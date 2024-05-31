Податковий комітет ВР рекомендував прийняти закон про переведення тютюнових акцизів у євро

Основна пропозиція законопроекту – переведення ставок акцизу на тютюнові вироби з гривні у євро та акцизна диференціація на сигарети та тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН).

Відповідно до законопроєкту, з 1 липня 2024 року мінімальний акциз на сигарети становитиме 63,45 євро на 1000 штук. Це відбудеться шляхом простого перерахування чинної ставки із гривні в євро. Те саме передбачено й для ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання.

Але далі графіки підвищення акцизу для цих двох видів продукції будуть різними. Якщо в 2025 році мінімальний акциз на сигарети очікувано зросте до 78 євро (із незначним відхиленням від сьогоднішнього плану підвищення акцизу), то ставка податку на ТВЕН має зрости із вдвічі меншим темпом до 70,40 євро.

Також законопроєкт регламентує підвищення ставок на 2026-2028 роки, яке наразі не передбачене Податковим кодексом. Зокрема, мінімальний акциз на сигарети зростатиме на 5% щороку, досягнувши в 2028 році розміру 90 євро, а ставка акцизного податку на ТВЕН за 3 роки має підвищитися до 72 євро.

Як повідомляв уряд, цей законопроект було подано з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу.

"Чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС, тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня встановленого Директивою ЄС", - зазначено в повідомленні уряду.

Переведення ставок акцизу в євро рекомендовано також МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування та передбачено Національною стратегією доходів України.

За підрахунками Кабінету Міністрів, реалізація законопроекту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: у 2025 році на 612 млн грн,у 2026 році - на 5 млрд грн, у 2027 році - на 9,4 млрд грн,у 2028 році – на майже 13,9 млрд грн.

Згідно з повідомленням, законопроект №11090 важливий для підтримки сектору оборони та безпеки, адже всі власні надходження держави будуть спрямовані, в першу чергу, саме на ці потреби.