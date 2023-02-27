Податковий комітет Ради назвали епіцентром корупційних скандалів: у чому причина

"Завдяки медійній активності своїх очільників, парламентський комітет з питань фінансів, податків та митної політики все частіше привертає увагу ЗМІ та бізнесу. Заяви Данила Гетманцева щодо контрабанди у "зерновому коридорі", протистояння Ярослава Железняка з БЕБ, закиди від журналістів щодо причетності депутатів до блокування податкових накладних та решта скандалів створюють специфічне тло на другому році війни", - йдеться в статті.

За словами експертів, комітет замість лібералізації економіки, працює за принципами презумпції винуватості бізнесу та максимально "закручує гайки".

І все це на фоні нескінченних скандалів.

Зокрема, у двох інших членів комітету вже після початку війни Bihus.Info помітив нові елітні авто - Андрій Мотовиловець почав користуватися новою Audi Q7, Ольга Василевська-Смаглюк пересіла на Jaguar.

Голові коітету Данилу Гетманцеву програма "Гроші" пригадала його співпрацю з Володимиром Сівковичем, обвинуваченим у держзраді. Пізніше журналіст Юрій Бутусов на відкритому засіданні звинуватив у перешкоджанні бізнесу особисто голову комітету, пов'язавши його з керівником київського ДПС Оксаною Датій.

Паралельно, за словами журналістів, заступник голови комітету Ярослав Железняк має конфлікт інтересів через схеми вивезення українського зерна батьком народної депутатки Ольги Коваль, з якою в нього стосунки.

Абсолютна більшість членів комітету, за винятком кількох осіб, наприклад, Ніни Южаніної, яка знаходиться в опозиції до керівництва і звинувачує її у провалі податкової амністії, не мали раніше стосунку до фіскальної чи митної сфери.