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Налоговый комитет Рады назвали эпицентром коррупционных скандалов: в чем причина

Фото: налоговый комитет Верховной рады назвали эпицентром скандалов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в последний год стал эпицентром коррупционных скандалов.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Либерализация или закручивание гаек. Почему налоговый комитет не может найти общий язык с бизнесом".

"Благодаря медийной активности своих руководителей, парламентский комитет по вопросам финансов, налогов и таможенной политики все чаще привлекает внимание СМИ и бизнеса. Заявления Даниила Гетманцева относительно контрабанды в "зерновом коридоре", противостояния Ярослава Железняка с БЭБ, упреки от журналистов в причастности депутатов к блокированию налоговых накладных и остальные скандалы создают специфический фон на втором году войны", - говорится в статье.

По словам экспертов, комитет вместо либерализации экономики работает по принципам презумпции виновности бизнеса и максимально "закручивает гайки".

И все это на фоне нескончаемых скандалов.

В частности, у двух других членов комитета уже после начала войны Bihus.Info заметил новые элитные авто - Андрей Мотовиловец начал пользоваться новой Audi Q7, Ольга Василевская-Смаглюк пересела на Jaguar.

Главе коитета Даниилу Гетманцеву программа "Гроші" вспомнила его сотрудничество с Владимиром Сивковичем, обвиняемым в госизмене. Позже журналист Юрий Бутусов на открытом заседании обвинил в препятствии бизнесу лично главу комитета, увязав его с руководителем киевского ГНС Оксаной Датий.

Параллельно, по словам журналистов, заместитель председателя комитета Ярослав Железняк имеет конфликт интересов из-за схем вывоза украинского зерна отцом народной депутатки Ольги Коваль, с которой у него отношения.

Абсолютное большинство членов комитета, за исключением нескольких лиц, например Нины Южаниной, которая находится в оппозиции к руководству и обвиняет ее в провале налоговой амнистии, не имели ранее отношения к фискальной или таможенной сфере.

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