Без податкових стимулів розвиток вітроенергетики в Україні загальмується, - інвестори

Асоціація зазначає, що нездатність влади включити ключові компоненти вітрових турбін до нових податкових пільг може перешкодити розвитку проектів в зруйнованій війною країні та "ненавмисно підтримати Росію".

"Такі дії ненавмисно допомагають росії, єдиній країні, яка офіційно розглядає розвиток вітроенергетики та відновлюваної енергетики як загрозу своїй національній безпеці", - заявили в УВЕА.

Через свої розміри вітрові турбіни імпортуються в розібраному вигляді, причому кожен компонент підлягає різним нормам. Україна має дуже обмежені внутрішні виробничі потужності для вітрових турбін.

Інвестори стурбовані тим, що розвиток вітрових електростанцій може різко сповільнитися та стати дорожчим без необхідних податкових пільг.

За даними Windpower Intelligence, відділу досліджень і даних Windpower Monthly, у розробці в Україні є ще 3 ГВт проектів, з орієнтовними датами введення в експлуатацію між 2024 і 2031 роками.

Як повідомлялося, 16 липня парламент проголосував за законопроєкти №11258 та №11259, які передбачають скасування мита та нарахування ПДВ на імпорт енергетичного обладнання в Україну.

Водночас Українська вітроенергетична асоціація заявила, що Рада не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії поглибиться.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.