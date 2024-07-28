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Без налоговых стимулов развитие ветроэнергетики в Украине затормозится, - инвесторы

Фото: без налоговых стимулов развитие ветроэнергетики в Украине затормозится (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Сохранение налога на добавленную стоимость и импортной пошлины на ввоз в Украину оборудования для ветроэнергетики существенно замедлит развитие отрасли, тогда как страна критически нуждается в новых энергетических мощностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ветроэнергетическую ассоциацию (УВЕА) для Windpower Monthly.

Ассоциация отмечает, что неспособность властей включить ключевые компоненты ветровых турбин в новые налоговые льготы может помешать развитию проектов в разрушенной войной стране и "нечаянно поддержать Россию".

"Такие действия неумышленно помогают России, единственной стране, официально рассматривающей развитие ветроэнергетики и возобновляемой энергетики как угрозу своей национальной безопасности", - заявили в УВЕА.

Из-за своих размеров ветровые турбины импортируются в разобранном виде, причем каждый компонент подлежит разным нормам. У Украины очень ограниченные внутренние производственные мощности для ветровых турбин.

Инвесторы обеспокоены тем, что развитие ветровых электростанций может резко замедлиться и стать дороже без необходимых налоговых льгот.

По данным Windpower Intelligence, отдела исследований и данных Windpower Monthly, в разработке в Украине есть еще 3 ГВт проектов с ориентировочными датами ввода в эксплуатацию между 2024 и 2031 годами.

Как сообщалось, 16 июля парламент проголосовал за законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену пошлин и начисление НДС на импорт энергетического оборудования в Украину.

В то же время, Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии углубится.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.

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