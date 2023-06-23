У податкових платіжках ФОПів впровадили важливу зміну: що потрібно знати

З 1 квітня 2023 року набув чинності наказ Мінфіна, який змінює реквізит "Призначення платежу" в податкових платіжках. До 30 червня ФОПи мають право прописувати цей реквізит у старому форматі, однак починаючи з 1 липня він втратить чинність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства фінансів України.
Старий формат призначення платежу при сплаті єдиного податку та ЄСВ виглядав так:
Де "101" - це код податку, РНКОПП - реєстраційний номер платника податків. До поля "Призначення платежу" довільно можна було додавати додаткову інформацію, по типу ПІБ платника.
Новий формат
Однак, за даними бухгалтерів, які працюють із ФОП, платіжки, заповнені по-новому, не завжди адекватно проводяться в системі податкової. Відтак, платіж може загубитись.
Це може завдати додаткових проблем для ФОП, зокрема це може бути візит у податкову з написанням заяв про зарахування платежу.
"На сьогодні всі, хто вже спробував сплачувати податки з новим призначенням платежу (теоретично воно мало працювати з 01.04.2023 року), розділились на два табори. Одні кажуть, що все працює і сплата відображається в особових картках. Інші стверджують, що сплатили 2 тижні тому, а в особових картках досі немає інформації про сплату", - розповідає податковий консультант Олександр Зарайський.
Зарайський припускає, що проблеми з рознесенням платежів з новим форматом платежу можуть лишитись і після настання граничного строку. Тому радить підприємцям сплатити податки до 30.06.2023.
Якщо все ж таки сталося так, що платник податку вказав реквізит по-новому, і платіж не відображається у електронному кабінеті платника податку від податкової, потрібно:
Цей алгоритм насправді діє для будь-яких випадків, коли платник провів платіж вчасно, і банк його перерахував, але у кабінеті податкової платіж не відображається.
Нагадаємо, нещодавно Верховна рада України підтримала законопроект №8401, що призведе до скасування "2% податку ФОП" з першого липня 2023 року.
Також міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень в Україні необхідно значно підняти податки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.