У податкових платіжках ФОПів впровадили важливу зміну: що потрібно знати

З 1 квітня 2023 року набув чинності наказ Мінфіна, який змінює реквізит "Призначення платежу" в податкових платіжках. До 30 червня ФОПи мають право прописувати цей реквізит у старому форматі, однак починаючи з 1 липня він втратить чинність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства фінансів України.

Що змінилось

Старий формат призначення платежу при сплаті єдиного податку та ЄСВ виглядав так:

*;101;РНОКПП;єдиний податок за I квартал 2023 року;;;

*;101;РНОКПП;ЄСВ за I квартал 2023 року;;;

Де "101" - це код податку, РНКОПП - реєстраційний номер платника податків. До поля "Призначення платежу" довільно можна було додавати додаткову інформацію, по типу ПІБ платника.

Новий формат

101 єдиний податок за I квартал 2023 року

101 ЄСВ за I квартал 2023 року

Однак, за даними бухгалтерів, які працюють із ФОП, платіжки, заповнені по-новому, не завжди адекватно проводяться в системі податкової. Відтак, платіж може загубитись.

Це може завдати додаткових проблем для ФОП, зокрема це може бути візит у податкову з написанням заяв про зарахування платежу.

"На сьогодні всі, хто вже спробував сплачувати податки з новим призначенням платежу (теоретично воно мало працювати з 01.04.2023 року), розділились на два табори. Одні кажуть, що все працює і сплата відображається в особових картках. Інші стверджують, що сплатили 2 тижні тому, а в особових картках досі немає інформації про сплату", - розповідає податковий консультант Олександр Зарайський.

Що робити

Зарайський припускає, що проблеми з рознесенням платежів з новим форматом платежу можуть лишитись і після настання граничного строку. Тому радить підприємцям сплатити податки до 30.06.2023.

Якщо все ж таки сталося так, що платник податку вказав реквізит по-новому, і платіж не відображається у електронному кабінеті платника податку від податкової, потрібно:

знайти квитанцію за платіж;

у електронному кабінеті податкової, у розділі «Листування з ДПС» написати заяву з проханням знайти платіж, прикріпити до неї квитанцію, підписати листа своїм електронним підписом та відправити;

податкова має знайти платіж за реквізитами, після чого він відображатиметься у кабінеті платника.

Цей алгоритм насправді діє для будь-яких випадків, коли платник провів платіж вчасно, і банк його перерахував, але у кабінеті податкової платіж не відображається.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада України підтримала законопроект №8401, що призведе до скасування "2% податку ФОП" з першого липня 2023 року.

Також міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень в Україні необхідно значно підняти податки.

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