В налоговых платежках ФЛП внедрили важное изменение: что нужно знать

С 1 апреля 2023 года вступил в силу приказ Минфина, который меняет реквизит "Назначение платежа" в налоговых платежках. До 30 июня ФЛП имеют право прописывать этот реквизит в старом формате, однако начиная с 1 июля он утратит силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства финансов Украины.

Что изменилось

Старый формат назначения платежа при уплате единого налога и ЕСВ выглядел так:

*;101;РНОКПП;единый налог за I квартал 2023 года;;;

*;101;РНОКПП;ЕСВ за I квартал 2023 года;;;;

Где "101" - это код налога, РНКОПП - регистрационный номер налогоплательщика. В поле "Назначение платежа" произвольно можно было добавлять дополнительную информацию, по типу ФИО плательщика.

Новый формат

101 единый налог за I квартал 2023 года

101 ЕСВ за I квартал 2023 года

Однако, по данным бухгалтеров, работающих с ФЛП, платежки, заполненные по-новому, не всегда адекватно проводятся в системе налоговой. Следовательно, платеж может потеряться.

Это может нанести дополнительные проблемы для ФЛП, в частности это может быть визит в налоговую с написанием заявлений о зачислении платежа.

"На сегодня все, кто уже попытался платить налоги с новым назначением платежа (теоретически оно должно было работать с 01.04.2023 года), разделились на два лагеря. Одни говорят, что все работает и уплата отражается в личных карточках. Другие утверждают, что оплатили 2 недели назад, а в личных карточках до сих пор нет информации об уплате", - рассказывает налоговый консультант Александр Зарайский.

Что делать

Зарайский предполагает, что проблемы с разнесением платежей с новым форматом платежа могут остаться и после наступления предельного срока. Поэтому советует предпринимателям уплатить налоги до 30.06.2023.

Если все же случилось так, что налогоплательщик указал реквизит по-новому, и платеж не отображается в электронном кабинете налогоплательщика от налоговой, нужно:

найти квитанцию за платеж;

в электронном кабинете налоговой, в разделе "Листування з ДПС" написать заявление с просьбой найти платеж, прикрепить к нему квитанцию, подписать письмо своей электронной подписью и отправить;

налоговая должна найти платеж по реквизитам, после чего он будет отображаться в кабинете плательщика.

Этот алгоритм на самом деле действует для любых случаев, когда плательщик провел платеж вовремя, и банк его перечислил, но в кабинете налоговой платеж не отображается.

Напомним, недавно Верховная рада Украины поддержала законопроект №8401, что приведет к отмене "2% налога ФЛП" с первого июля 2023 года.

Также Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возвращения доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен в Украине необходимо значительно поднять налоги.

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