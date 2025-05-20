Податкові пільги мають поширюватися і на вітрову енергетику, - юрист

Вона навела приклад, що першим, наразі основним стимулом для розвитку сонячної енергетики в Україні є звільнення від сплати мита та ПДВ при імпорті обладнання для СЕС.

"З метою продовження відновлення енергетичного сектору через розвиток децентралізованої енергетики ринок потребує продовження дії митних та податкових пільг для імпорту обладнання", - сказала Савченко.

За її словами, такі податкові стимули необхідно надавати й для сектору вітроенергетики, який має великий потенціал до розвитку в найближчі роки.

"З огляду на стратегічне значення вітроенергетики, вкрай необхідно розширити перелік обладнання, що підпадає під дію пільгового режиму, включивши до нього також вітрогенеруюче обладнання", - підкреслила юристка.

Вона розповіла, що у 2025 році розпочато реалізацію низки проєктів ВЕС, зокрема: понад 80 МВт - "Вітропарки України", 40 МВт - Сокальська ВЕС "Еко-Оптіма", 386 МВт - Тилігульська ВЕС. Про розширення портфелю вітрових проєктів заявила і група компаній ОККО.

"В цю сферу відбувається і залучення інвестицій та загалом можна констатувати, що європейські інвестори виявляють високий інтерес до українських вітроенергетичних проєктів", - зазначила Савченко.

Як повідомлялося, на думку голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова, майбутнє вітроенергетики України повністю залежить від рішення парламентарів щодо законопроєкту, який передбачає надання податкових стимулів на імпорт обладнання для вітроелектростанцій.

Він зазначає, що позитивним результатом звільнення від імпортного мита і ПДВ на імпортоване обладнання є активізація будівництва сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та газопоршневих станцій.