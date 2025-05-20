Налоговые льготы должны распространяться и на ветровую энергетику, - юрист

Она привела пример, что первым, пока основным стимулом для развития солнечной энергетики в Украине является освобождение от уплаты пошлины и НДС при импорте оборудования для СЭС.

"С целью продолжения восстановления энергетического сектора через развитие децентрализованной энергетики рынок требует продолжения действия таможенных и налоговых льгот для импорта оборудования", - сказала Савченко.

По ее словам, такие налоговые стимулы необходимо предоставлять и для сектора ветроэнергетики, который имеет большой потенциал к развитию в ближайшие годы.

"Учитывая стратегическое значение ветроэнергетики, крайне необходимо расширить перечень оборудования, подпадающего под действие льготного режима, включив в него также ветрогенерирующее оборудование", - подчеркнула юрист.

Она рассказала, что в 2025 году начата реализация ряда проектов ВЭС, в частности: более 80 МВт - "Ветропарки Украины", 40 МВт - Сокальская ВЭС "Эко-Оптима", 386 МВт - Тилигульская ВЭС. О расширении портфеля ветровых проектов заявила и группа компаний ОККО.

"В эту сферу происходит и привлечение инвестиций и в целом можно констатировать, что европейские инвесторы проявляют высокий интерес к украинским ветроэнергетическим проектам", - отметила Савченко.

Как сообщалось, по мнению председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, будущее ветроэнергетики Украины полностью зависит от решения парламентариев по законопроекту, который предусматривает предоставление налоговых стимулов на импорт оборудования для ветроэлектростанций.

Он отмечает, что положительным результатом освобождения от импортной пошлины и НДС на импортируемое оборудование является активизация строительства солнечных электростанций, систем хранения энергии и газопоршневых станций.