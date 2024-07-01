Податкова отримає інформацію про домашніх працівників

Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до порядку повідомлення Державній податковій службі про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Проект розроблений на виконання закону України № 3680 від 25 квітня 2024 року щодо регулювання праці домашніх працівників.
Проектом акта пропонується додати можливість подання фізичними особами, які уклали трудовий договір з домашніми працівниками, повідомлення про прийняття домашнього працівника на роботу до Державної податкової служби за формою визначеною цією постановою.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, законом № 3680 доповнено КЗпП новою главою "Праця домашніх працівників", якою визначаються поняття домашньої праці та домашніх працівників, закріплюється правовий статус домашніх працівників та визначаються відомості, які обов’язково мають міститися у трудовому договорі.
Зокрема, з домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення до податкової.
Нагадаємо, згідно новим законом, домашні працівники користуються всіма трудовими правами та гарантіями, передбаченими законодавством про працю, у тому числі на безпечні та здорові умови праці (специфіка визначається нормами КЗпП). Не допускається прийняття на роботу домашнім працівником особи, яка не досягла 16-річного віку.
З домашніми працівниками укладається трудовий договір в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін. Сторони самостійно вирішують питання щодо необхідності ведення первинної облікової документації та трудової книжки домашнього працівника.