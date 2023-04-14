Податкова надаватиме інформацію про отримувачів субсидій та пільг: як працюватиме механізм

Міністерство фінансів України підготувало проект Порядку надання Державною податковою службою Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків для призначення житлових субсидій та/або надання пільг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).
Документом визначається механізм надання відомостей суб’єктами інформаційного обміну в електронній формі.
Зокрема, Пенсійний фонд України подає до ДПС в електронній формі запити на отримання інформації про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи, а також групу платників єдиного податку, до якої належить фізична особа - підприємець. Запит може містити інформацію щодо однієї або декількох фізичних осіб.
ДПС забезпечує обробку запитів у п’ятиденний строк з дня їх отримання та надає відповіді, які містять такі відомості:
"Інформація, що передається, використовується суб’єктами інформаційного обміну виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, визначених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України на фінансування субсидій та пільг за лютий 2023 року спрямував 5,7 млрд гривень, що на 10% більше, ніж за січень (5,2 млрд гривень).
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