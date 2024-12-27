Податки для ФОПів, "автоцивілка" по-новому, платні медпослуги: що зміниться з 1 січня в Україні

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Підвищення податків для ФОПів

З 1 січня вводяться нові норми оподаткування для фізичних осіб-підприємців. Вони мали запрацювати ще восени, але Верховна рада відстрочила набуття чинності до нового року.

Відтак, для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме ФОП III групи та юридичні особи III групи, встановлюється військовий збір у розмірі 1% від доходу за підсумками 1 кварталу 2025.

Військовий збір ФОП-платників єдиного податку І, ІІ та IV груп встановлюється на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (800 грн на місяць).

Також у новому році відновлюється норма щодо обов'язкової сплати Єдиного соціального внеску. З початку повномаштабної війни ФОПи отримали право не сплачувати ЄСВ, проте в державному бюджеті на 2025 рік цю пільгу скасували.

Розмір мінімальної ставки ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати. Мінімалка наступного року буде на рівні 8000 грн, тож місячний платіж для ФОПів складе 1760 грн. Водночас для низки категорій підприємців пільги залишаться.

Фото: з 1 січня зростуть податки для ФОПів (freepik.com)

Крім того, від 1 січня 2025 запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ, ПДФО (податку з доходів фізосіб) і військового збору для всіх податкових агентів.

Подорожчання "автоцивілки"

З 2025 року набувають чинності норми закону про страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.

Зазначимо, нові правила діятимуть для тих, хто оформлюватиме страховку з 1 січня. Водії, які вже є власниками страхового полісу, можуть ним користуватися до завершення терміну.

Закон передбачає суттєве підвищення лімітів страхових виплат: максимальні компенсації за шкоду життю та здоров’ю зростуть з 250 тис. до 500 тис. грн, а за матеріальні збитки – зі 160 тис. до 250 тис. грн.

Очікується, що вартість полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ, чи "автоцивілка") значно зросте, адже страхові компанії отримають право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом та індивідуально для кожного клієнта.

До того ж за договором "автоцивілки" буде заборонено застосування франшизи. Наразі майже всі договори ОСЦПВ містять пункт про франшизу (сума збитку, яку у випадку ДТП покриває не страхова компанія, а власник поліса).

Страхове відшкодування нараховуватиметься без зносу деталей авто. Ремонт організовуватиме страховик на авторизованих СТО.

Також законом скасовується можливість не оформляти "автоцивілку" пільговикам (особам з інвалідністю, учасникам бойових дій тощо), проте для них діятиме знижка на поліс у розмірі 50% від його вартості.

Які медичні послуги стануть платними 1 січня

З нового 2025 року заклади охорони здоров'я надаватимуть медичні та додаткові послуги, які не покриваються державною Програмою медичних гарантій, за оплату від пацієнта.

Йдеться про наступні послуги у лікарнях:

звернення без направлення лікаря , крім випадків, коли воно не вимагається;

, крім випадків, коли воно не вимагається; надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

послуги закладів охорони здоров’я сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до визначених категорій ;

; надання медичних послуг за місцем проживання пацієнта за умови, що це спричинено його бажанням, а не медичним станом ;

; можливість самостійно обрати лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі;

при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі; перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.

Таке рішення було ухвалено Кабміном з метою підвищити прозорість фінансових процесів у медичній системі та мінімізувати неформальні платежі.

Фото: послуги без направлення лікаря стануть платними (Getty Images)

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що всі платні послуги повинні бути чітко визначені та оприлюднені закладами охорони здоров’я.

Водночас медична допомога в межах Програми медичних гарантій залишається безоплатною, але в низці випадків для її отримання має бути направлення від сімейного або лікуючого лікаря за показами.

Без направлення українці можуть отримувати первинну та екстрену медичну допомогу, а також звертатися до наступних спеціалістів:

акушер-гінеколог,

психіатр,

нарколог,

стоматолог,

педіатр,

фтизіатр,

лікар, у якого пацієнт перебуває під наглядом через хронічне захворювання.

Ліквідація МСЕК: як встановлюватимуть інвалідність

1 січня 2025 Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які проводили експертизу щодо встановлення інвалідності чи ступеню непрацездатності, будуть остаточно ліквідовані. Цьому передувала низка гучних корупційних скандалів із керівниками комісій у регіонах.

МСЕК замінять експертні команди лікарів у закладах охорони здоров'я, а система оцінювання стане повністю електронною.

Встановлення статусу інвалідності значно спроститься. Не буде потреби проходити лікарсько-консультативну комісію закладу – особистий лікар одразу направлятиме на оцінювання експертної команди.

При цьому всі раніше видані МСЕК документи залишаться чинними разом із пільгами та виплатами. Це стосується також осіб, яким була встановлена інвалідність пожиттєво.

Призначені МСЕК повторні огляди у 2025 році проводитимуть вже експертні команди у визначені раніше дати. Якщо повторний огляд мав відбутися в першій половині 2025 року, термін автоматично подовжується на 6 місяців – до 30 червня 2025.

Щоб пройти його, необхідно звернутися до профільного особистого лікаря, який сформує направлення.

Доплати вчителям

Працівники закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності у новому році отримуватимуть щомісячні надбавки до заробітних плат

1000 грн з 1 січня 2025;

з 1 січня 2025; 2000 грн з 1 вересня 2025.

Відповідна постанова була ухвалена урядом з ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Фото: вчителі отримуватимуть надбавки з 1 січня (Getty Images)

Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, доплати вчителям є частиною підтримки тим, хто сьогодні "навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України", адже завдяки освітянам, попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та здобути якісну освіту.

Зі свого боку міністр освіти Оксен Лісовий зауважив, що рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, але "воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету".

Постанова Кабміну про надбавки педагогам діятиме до завершення воєнного стану в Україні.

Нові тарифи "Укрпошти"

Національний оператор "Укрпошта" запроваджує новий підхід щодо цін на доставку посилок. Від 1 січня посилки оцінюватимуть не за вагою, а за об'ємом.

Як повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, частину тарифів було переглянуто, але найнижчий тариф залишиться без змін. Решта тарифів також залишаться найдоступнішими на ринку:

тариф "Пріорітетний" – для тих, кому важлива швидкість доставки;

тариф "Базовий" – оптимальний за ціною на ринку поштових перевезень, дозволить заощадити до 50%.

За словами Смілянського, запроваджується 8 об'ємних розмірів посилок по тарифах. Ціна буде фіксованою, і її легко порахувати за розміром коробки. Купити коробку можна у відділенні "Укрпошти".

Вартість коробки 24×20×16 см – 5 грн, коробки 69×42×39 см – 50 грн, а пакети розміром 24×19 см, 32×24 см, 40×30 см надаються безплатно. Посилку все ще можна буде відправити в нестандартному пакуванні, але за це доведеться доплатити 50 грн.

При підготовці використовувалися: проєкти законів №9319 та № 11416-д, закон №3720-IX, повідомлення на сайті МОЗ, публікації Урядового порталу, Міносвіти, компанії "Укрпошта".