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Подати заяву на шлюб відтепер можна через портал "Дія": як це працює

Фото: подати заяву на шлюб можна через портал "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб. Потрібно визначити місце, час, формат та заплатити держмито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей", - написав міністр.

За його словами на порталі "Дія" можна обрати місце, час, формат та зал, де планується провести церемонію.

"ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження", - додав Федоров.

Процедура подачі заявки складається з семи кроків, вартість: від 0,85 грн до 1649,85 грн - залежно від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу.

Відзначимо, подати заявку онлайн через сервіси Мінюсту можна вже багато років.

Нагадаємо, з січня на порталі "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав, яку було призупинено після початку війни.

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