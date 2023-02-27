Подать заявление на брак теперь можно через портал "Дія": как это работает

На портале "Дія" теперь можно подать заявление на брак. Нужно определить место, время, формат и заплатить госпошлину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .

"10 минут онлайн вместо походов в ЗАГС, заполнение бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем не романтических вещей", - написал министр.

По его словам, на портале "Дія" можно выбрать место, время, формат и зал, где планируется провести церемонию.

"ЗАГС пришлет на электронную почту ответ и детали церемонии. Дальше вам нужно только не забыть появиться в ЗАГС день женитьбы", - добавил Федоров.