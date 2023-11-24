"Подарунок Путіну". В Європі назбирали 400 тисяч євро на вертоліт Black Hawk для ГУР

Загальна вартість гелікоптера складає близько 4,3 млн євро.



"За словами організаторів, гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України - він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання. Щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам", - пише пресслужба.

Як відзначають у розвідці, наші воїни вже мають один такий гелікоптер, який допомогає їм виконувати:

бойові й спеціальні завдання;

місії із доставки військових вантажів;

місії із доставки особового складу;

місії зі веденням радіоелектронної боротьби;

евакуацію поранених.

Не перший "подарунок Путіну"

Раніше, в рамках ініціативи, чехи задонатили на придбання нашим військовим:

15 комплексів протиповітряної оборони Victor;

танк Т-72;

РСЗВ RM-70.

Загальна вартість "подарунків" становить 2,3 млн доларів.

"Висловлюємо вдячність нашим друзям з Чехії та Словаччини, усім громадянам європейських держав, які допомагають відбивати терористичну навалу з Москви, захищати Україну і всю об'єднану Європу від режиму російських воєнних злочинців", - додали в ГУР.

Що відомо про Sikorsky UH-60 Black Hawk

Гелікоптер надійшов на озброєння Армії США, замінивши вертоліт Bell UH-1 Huey. Льотні випробування дослідної модифікації UH-60 було завершено 1974 року.

До середини 1990-х років було побудовано понад 2600 вертольотів. При установці додаткових пілонів може оснащуватися ПТУР AGM-114 Hellfire, додатковими паливними баками для польотів великої дальності.

Також у передній частині вантажного відсіку може встановлюватися кулемети М240, М134 і 30-мм гармата M230. Поточна модель, яка використовується в армії США - UH-60M.