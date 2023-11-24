"Подарунок Путіну". В Європі назбирали 400 тисяч євро на вертоліт Black Hawk для ГУР

В рамках ініціативи "подарунок для Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.)" чехи й словаки лише за тиждень назбирали 400 тисяч євро на гелікоптер Black Hawk для наших розвідників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки МО України.
Загальна вартість гелікоптера складає близько 4,3 млн євро.
"За словами організаторів, гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України - він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання. Щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам", - пише пресслужба.
Як відзначають у розвідці, наші воїни вже мають один такий гелікоптер, який допомогає їм виконувати:
Не перший "подарунок Путіну"
Раніше, в рамках ініціативи, чехи задонатили на придбання нашим військовим:
Загальна вартість "подарунків" становить 2,3 млн доларів.
"Висловлюємо вдячність нашим друзям з Чехії та Словаччини, усім громадянам європейських держав, які допомагають відбивати терористичну навалу з Москви, захищати Україну і всю об'єднану Європу від режиму російських воєнних злочинців", - додали в ГУР.
Гелікоптер надійшов на озброєння Армії США, замінивши вертоліт Bell UH-1 Huey. Льотні випробування дослідної модифікації UH-60 було завершено 1974 року.
До середини 1990-х років було побудовано понад 2600 вертольотів. При установці додаткових пілонів може оснащуватися ПТУР AGM-114 Hellfire, додатковими паливними баками для польотів великої дальності.
Також у передній частині вантажного відсіку може встановлюватися кулемети М240, М134 і 30-мм гармата M230. Поточна модель, яка використовується в армії США - UH-60M.
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