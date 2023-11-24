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"Подарунок Путіну". В Європі назбирали 400 тисяч євро на вертоліт Black Hawk для ГУР

Фото: Black Hawk (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках ініціативи "подарунок для Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.)" чехи й словаки лише за тиждень назбирали 400 тисяч євро на гелікоптер Black Hawk для наших розвідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки МО України.

Загальна вартість гелікоптера складає близько 4,3 млн євро. 
 
"За словами організаторів, гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України - він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання. Щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам", - пише пресслужба. 

Як відзначають у розвідці, наші воїни вже мають один такий гелікоптер, який допомогає їм виконувати:

  • бойові й спеціальні завдання;
  • місії із доставки військових вантажів;
  • місії із доставки особового складу; 
  • місії зі веденням радіоелектронної боротьби; 
  • евакуацію поранених. 

Не перший "подарунок Путіну" 

Раніше, в рамках ініціативи, чехи задонатили на придбання нашим військовим: 

  • 15 комплексів протиповітряної оборони Victor; 
  • танк Т-72;
  • РСЗВ RM-70.

Загальна вартість "подарунків" становить 2,3 млн доларів. 

"Висловлюємо вдячність нашим друзям з Чехії та Словаччини, усім громадянам європейських держав, які допомагають відбивати терористичну навалу з Москви, захищати Україну і всю об'єднану  Європу від режиму російських воєнних злочинців", - додали в ГУР. 

Що відомо про Sikorsky UH-60 Black Hawk

Гелікоптер надійшов на озброєння Армії США, замінивши вертоліт Bell UH-1 Huey. Льотні випробування дослідної модифікації UH-60 було завершено 1974 року. 

До середини 1990-х років було побудовано понад 2600 вертольотів. При установці додаткових пілонів може оснащуватися ПТУР AGM-114 Hellfire, додатковими паливними баками для польотів великої дальності.

Також у передній частині вантажного відсіку може встановлюватися кулемети М240, М134 і 30-мм гармата M230. Поточна модель, яка використовується в армії США - UH-60M.

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