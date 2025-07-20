"Подарунок для Путіна": чехи зібрали гроші на 6 гаубиць для ЗСУ

Чеська громадянська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 60 млн крон (2,4 млн євро) на гаубиці для Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.
На зібрані гроші буде придбано шість нових гаубиць Д-30. Це буксирувані гаубиці, розроблені в 1960 роках у СРСР, які нині широко використовуються в російсько-українській війні обома сторонами.
За даними ініціативи, готовність чехів жертвувати гроші - не свідчить про "втому від війни". Навпаки, з 2025 року ініціатива вже зібрала 120 млн крон, що більше, ніж за аналогічний період минулого і позаминулого років.
Мартін Ондрачек із благодійного фонду України, який фінансує проєкт, пояснює це тим, що тривалість конфлікту і зростаюче число жертв, навпаки, посилюють готовність багатьох чехів робити пожертви.
"Після того, як президент Зеленський провів знамениту пресконференцію в Білому домі, ми побачили неймовірне зростання пожертвувань", - розповів він.
Як повідомляється, збір коштів на гаубиці розпочався в листопаді 2024 року. Тоді ж ініціатива оголосила про новий збір коштів на закупівлю 500 безпілотників із боєприпасами та системами управління на 12,5 млн крон (507 тисяч євро).
Також відомо, що з моменту запуску проєкту в травні 2022 року, під час кількох зборів "Подарунок для Путіна", ініціатива зібрала на зброю та інше військове обладнання для України вже понад 1 млрд крон.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що чехи в рамках ініціативи "Подарунок для Путіна" зібрали кошти на вертоліт Black Hawk для ЗСУ.
Також зазначимо, що Чехія була першою країною, яка зібрала гроші на вертоліт.
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