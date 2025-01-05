"Подарунок" на День народження: Мудрик потрапив до своєрідної збірної АПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Transfers .

Мудрика включили до символічної збірної найгірших гравців АПЛ після першої частини чемпіонату. Компанію українцю в антирейтингу склали одноклубники з "Челсі" Роберт Санчес і Жоау Феліш.

Найбільше ж у збірній розчарувань представників "Манчестер Юнайтед" – чотири футболісти: Маттейс де Лігт, Бруну Фернандеш, Джошуа Зіркзеє та Маркус Рашфорд. Крім них, до списку також увійшли: Кайл Вокер та Філ Фоден (обидва – "Манчестер Сіті"), Раду Дрегушин ("Тоттенхем") і Еберечі Езе ("Крістал Пелас").

Включення Мудрика до компанії невдах експерти видання пояснили так: "Ті, хто думав, що кошмар українця в "Челсі" вже не може стати гіршим, помилялися. Наприкінці 2024 року його тимчасово відсторонили від футболу за порушення антидопінгових правил. Враховуючи витрачені на нього гроші, відсутність ефекту від його гри, а тепер і його тимчасову дискваліфікацію, важко було залишити його поза нашим списком".

До речі, незважаючи на своєрідну ситуацію, в якій опинився півзахисник, у свій день народження він не залишився без уваги, ні в Британії, ні на батьківщині. Привітання в соцмережах опублікували як "Челсі", так і Українська асоціація футболу.

"Справа Мудрика": що відомо

17 грудня з'явилася інформація, що футболіст здав позитивний тест на допінг. За повідомленнями британських ЗМІ, у пробі українця знайшли мельдоній. Мудрику загрожує дискваліфікація на чотири роки.

Мельдоній – це метаболічна речовина, яка дозволяє організму економно використовувати кисень, швидко відновлювати енергію та краще переносити фізичні навантаження. Препарат з 2016 року перебуває у списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА).

"Челсі" підтвердив позитивний допінг-тест Мудрика. У клубі повідомили: українець "категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин". Сам 23-річний гравець додав, що він "не порушував жодних правил", і зараз "тісно співпрацює зі своєю командою, щоб з'ясувати, як це могло статися".

Британське видання The Athletic стверджує, що Мудрик здав позитивний результат на мельдоній в листопаді. Це сталося після одного з матчів збірної України.

Для захисту футболіст найняв фахівців юридичної фірми Morgan Sports Law. Вона відома тим, що допомогла екс-півзахиснику збірної Франції та італійського "Ювентуса" Полю Погба скоротити термін дискваліфікації з 4 років до 18 місяців.