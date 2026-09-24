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Подарунки під час війни: як українці підтримують зв’язок із близькими на відстані

18:00 24.09.2026 Чт
2 хв
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aimg Наталія Гурковська
Подарунки під час війни: як українці підтримують зв’язок із близькими на відстані Сертифікати bodo - один з топових подарунків рідним (фото: bodo.ua)
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Під час війни відстань стала частиною життя багатьох українських родин. Рідні та друзі можуть жити в різних країнах, рідше зустрічатися, але продовжують шукати способи залишатися поруч. Окрім дзвінків і повідомлень, одним із таких проявів уваги стали подарунки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Info Sapiens та bodo.

Згідно даних, у 83% опитаних мають близьких родичів, друзів або знайомих за кордоном, з якими вони хоча б час від часу спілкуються.

Серед тих, хто має таких близьких, 69% принаймні іноді отримують від них подарунки. Найчастіше це відбувається кілька разів на рік або раз на рік.

Подарунки на відстані не лише на свята

Найпоширенішою нагодою залишається день народження - подарунки до цієї дати отримують 58% респондентів, яким щось надсилають із-за кордону. Ще 37% згадали Новий рік або Різдво.

Водночас 46% опитаних отримують подарунки без конкретного приводу. Це показує, що увага на відстані не завжди прив’язана до якоїсь дати.

Несподівана доставка, враження у подарунок або невеликий сюрприз можуть стати способом підтримати людину після складного тижня, нагадати про себе чи просто створити приємний момент.

Подарунки під час війни: як українці підтримують зв’язок із близькими на відстані

Що українці отримують від близьких у 2026 році

Найчастіше з-за кордону передають продукти та солодощі - про них повідомили 53% отримувачів. Одяг або взуття назвали 40%, гроші - 35%, сувеніри - 24%. Також українцям дарують косметику, техніку, ліки та вітаміни.

Проте подарунок не обов’язково має бути матеріальною річчю.

60% опитаних позитивно ставляться до можливості отримати від близької людини враження або послугу в Україні: відпочинок, SPA, майстер-клас, вечерю чи розвагу.

Емоції як спосіб бути поруч навіть на відстані

Серед найбажаніших подарунків-вражень українці назвали відпочинок за містом або подорож - 32%, сімейні враження - 28%, а також можливість самостійно вибрати подарунок у межах визначеної суми - 25%. Ще 20% зацікавлені у SPA, масажі або догляді за собою.

Такий подарунок можна замовити онлайн із будь-якої країни та надіслати людині в Україні. Він не лише допомагає підтримувати зв’язок, а й дає близьким можливість відпочити, провести час із родиною або отримати новий позитивний досвід.

Коли зустрітися особисто неможливо, подарунок стає простим способом сказати: "Я пам’ятаю про тебе, підтримую тебе і залишаюся поруч, попри відстань".

Додамо, що дослідження було проведене Info Sapiens у серпні 2026 року методом онлайн-інтерв’ю. У ньому взяли участь 1099 респондентів віком від 18 до 65 років.

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