ua en ru
Чт, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Подарки во время войны: как украинцы поддерживают связь с близкими на расстоянии

18:00 24.09.2026 Чт
2 мин
promo
aimg Наталия Гурковская
Подарки во время войны: как украинцы поддерживают связь с близкими на расстоянии Сертификаты bodo - один из топовых подарков родным (фото: bodo.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Во время войны расстояние стало частью жизни многих украинских семей. Родные и друзья могут жить в разных странах, реже встречаться, но продолжают искать способы оставаться рядом. Помимо звонков и сообщений, одним из таких проявлений внимания стали подарки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Info Sapiens и bodo.

Согласно данным, у 83% опрошенных есть близкие родственники, друзья или знакомые за границей, с которыми они хотя бы время от времени общаются.

Среди тех, у кого есть такие близкие, 69% хотя бы иногда получают от них подарки. Чаще всего это происходит несколько раз в год или раз в год.

Подарки на расстоянии не только на праздники

Самым распространенным поводом остается день рождения - подарки к этой дате получают 58% респондентов, которым что-то присылают из-за границы. Еще 37% упомянули Новый год или Рождество.

В то же время 46% опрошенных получают подарки без конкретного повода. Это показывает, что внимание на расстоянии не всегда привязано к какой-то дате.

Неожиданная доставка, впечатление в подарок или небольшой сюрприз могут стать способом поддержать человека после сложной недели, напомнить о себе или просто создать приятный момент.

Подарки во время войны: как украинцы поддерживают связь с близкими на расстоянии

Что украинцы получают от близких в 2026 году

Чаще всего из-за границы передают продукты и сладости - о них сообщили 53% получателей. Одежду или обувь назвали 40%, деньги - 35%, сувениры - 24%. Также украинцам дарят косметику, технику, лекарства и витамины.

Однако подарок не обязательно должен быть материальной вещью.

60% опрошенных положительно относятся к возможности получить от близкого человека впечатление или услугу в Украине: отдых, SPA, мастер-класс, ужин или развлечение.

Эмоции как способ быть рядом даже на расстоянии

Среди самых желанных подарков-впечатлений украинцы назвали загородный отдых или путешествие - 32%, семейные впечатления - 28%, а также возможность самостоятельно выбрать подарок в пределах определенной суммы - 25%. Еще 20% заинтересованы в SPA, массаже или уходе за собой.

Такой подарок можно заказать онлайн из любой страны и отправить человеку в Украине. Он не только помогает поддерживать связь, но и дает близким возможность отдохнуть, провести время с семьей или получить новый положительный опыт.

Когда встретиться лично невозможно, подарок становится простым способом сказать: "Я помню о тебе, поддерживаю тебя и остаюсь рядом, несмотря на расстояние".

Добавим, что исследование было проведено Info Sapiens в августе 2026 методом онлайн-интервью. В нем приняли участие 1099 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Подарки
Новости
Дроны РФ могут залетать прямо в окно и ждать людей, чтобы атаковать, - Зеленский
Дроны РФ могут залетать прямо в окно и ждать людей, чтобы атаковать, - Зеленский
Аналитика
Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли