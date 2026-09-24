Подарки во время войны: как украинцы поддерживают связь с близкими на расстоянии

Во время войны расстояние стало частью жизни многих украинских семей. Родные и друзья могут жить в разных странах, реже встречаться, но продолжают искать способы оставаться рядом. Помимо звонков и сообщений, одним из таких проявлений внимания стали подарки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Info Sapiens и bodo .

Согласно данным, у 83% опрошенных есть близкие родственники, друзья или знакомые за границей, с которыми они хотя бы время от времени общаются.

Среди тех, у кого есть такие близкие, 69% хотя бы иногда получают от них подарки. Чаще всего это происходит несколько раз в год или раз в год.

Подарки на расстоянии не только на праздники

Самым распространенным поводом остается день рождения - подарки к этой дате получают 58% респондентов, которым что-то присылают из-за границы. Еще 37% упомянули Новый год или Рождество.

В то же время 46% опрошенных получают подарки без конкретного повода. Это показывает, что внимание на расстоянии не всегда привязано к какой-то дате.

Неожиданная доставка, впечатление в подарок или небольшой сюрприз могут стать способом поддержать человека после сложной недели, напомнить о себе или просто создать приятный момент.

Что украинцы получают от близких в 2026 году

Чаще всего из-за границы передают продукты и сладости - о них сообщили 53% получателей. Одежду или обувь назвали 40%, деньги - 35%, сувениры - 24%. Также украинцам дарят косметику, технику, лекарства и витамины.

Однако подарок не обязательно должен быть материальной вещью.

60% опрошенных положительно относятся к возможности получить от близкого человека впечатление или услугу в Украине: отдых, SPA, мастер-класс, ужин или развлечение.

Эмоции как способ быть рядом даже на расстоянии

Среди самых желанных подарков-впечатлений украинцы назвали загородный отдых или путешествие - 32%, семейные впечатления - 28%, а также возможность самостоятельно выбрать подарок в пределах определенной суммы - 25%. Еще 20% заинтересованы в SPA, массаже или уходе за собой.

Такой подарок можно заказать онлайн из любой страны и отправить человеку в Украине. Он не только помогает поддерживать связь, но и дает близким возможность отдохнуть, провести время с семьей или получить новый положительный опыт.

Когда встретиться лично невозможно, подарок становится простым способом сказать: "Я помню о тебе, поддерживаю тебя и остаюсь рядом, несмотря на расстояние".