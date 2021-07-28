Кличко: мы подали иск в суд на "Укргаздобыча", чтобы украинцы получали газ дешевле

"Мы подали в суд на компанию "Укргаздобыча", чтобы заставить предоставлять украинский газ, который намного дешевле импортного, по нормальной цене украинскому населению. Цена сейчас по подсчетам составляет около 4 тысяч гривен за тысячу кубов. Есть разница: 15 тыс. и 4 тыс.? Большая - почти в 4 раза дешевле. Если мы выиграем суд, это поможет существенно снизить стоимость отопления и горячей воды для украинцев во время отопительного сезона", - подчеркнул Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что теплоснабжающие компании могут обанкротиться после повышения цен, ведь большинство граждан не сможет платить.

"Это ключевой вопрос в разрезе того, что сейчас "Нафтогаз" поднял цены до 15 тыс. грн для наших компаний. Вопрос, смогут местные компании выдержать, учитывая достаточно большую задолженность, неспособность населения платить - это больше чем в 3 раза поднимается сейчас цена. Не секрет, что попытки будут переложить ответственность на тех, кто рассылает платежки - местные власти. Справедливо? Я считаю, что нет", - подытожил Кличко.