Кличко: ми подали позов до суду на "Укргазвидобування", щоб українці отримували газ дешевше

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "УДАРу", мера Києва Віталія Кличка під час Українського муніципального форуму,

"Ми подали до суду на компанію "Укргазвидобування", щоб змусити надавати український газ, який набагато дешевший за імпортний, по нормальній ціні українському населенню. Ціна зараз за підрахунками складає близько 4 тисяч гривень за тисячу кубів. Є різниця: 15 тис. і 4 тис.? Велика - майже в 4 рази дешевше. Якщо ми виграємо суд, це допоможе суттєво знизити вартість опалення та гарячої води для українців під час опалювального сезону", - наголосив Кличко.

Лідер "УДАРу" наголосив на тому, що теплопостачальні компанії можуть збанкрутувати після підвищення цін, адже більшість громадян не зможе платити.

"Це ключове питання в розрізі того, що зараз "Нафтогаз" підняв ціни до 15 тисяч гривень для наших компаній. Питання, чи зможуть місцеві компанії витримати, враховуючи достатньо велику заборгованість, неспроможність населення платити - це більше ніж в 3 рази піднімається зараз ціна. Не таємниця, що спроби будуть перекласти відповідальність на тих, хто розсилає платіжки - місцеву владу. Справедливо? Я вважаю, що ні", - підсумував Кличко.