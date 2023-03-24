Pocket Option исполняется 5 лет на рынке Украины

В этом году брокерская компания Pocket Option отмечает пять лет работы с украинскими трейдерами. Все это время платформа постоянно развивается, улучшая условия и расширяя возможности для своих клиентов. Сегодня компания предоставляет услуги по торговле опционами на более 100 валютных пар, сырьевых товаров и криптовалют.
Трейдинг платформа Pocket Option начинала свою работу как достаточно небольшой сервис – за первый год работы количество активных участников было около 100 тысяч человек. Но уже через два года компания умножила число клиентов в 100 раз, пройдя отметку в 10 миллионов пользователей.
По словам учредителей платформы, одной из главных целей ее создания стало желание дать людям возможность зарабатывать из дома и стать финансово независимыми. Все это доступно вместе с Pocket Option, что позволяет начать торговать активами с минимальным капиталом всего 5 долларов США,
В списке доступны фиатные валюты, криптовалюты, акции и популярные товары. Трейдеры могут выбрать то, в чем лучше разбираются.
Кроме удобного сайта, адаптированного под мобильные девайсы, доступны также приложения на Android, iOS и Windows.
На сайте доступны обучающие материалы, из которых новички смогут получить информацию о базовых навыках трейдинга.
Pocket Option предлагает уникальную возможность испытать свои силы и усовершенствовать умения в демо-версии биржи. Там используется виртуальная валюта – никаких рисков для клиентов.
Среди преимуществ, подтверждающих надежность Pocket Option и делающих его хорошим выбором для любого пользователя, можно отметить:
Карман Option – безопасный старт в мире трейдинга для каждого пользователя.