Не почули Герасимова? ССО показали відео нових операцій в Курській області

Вчора у Генштабі ВС РФ відзвітували про нібито "звільнення" Курської області. Однак Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують виконувати задачі в цьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО ЗСУ.

Військові спростували заяву начальника російського Генштабу Герасимова та розповіли, що виконання задач продовжується. Зокрема, вчора було знищено чергових солдат армії РФ.

"Лише за вчора група 73-го центру ССО в Курській області знищила цілу групу військовослужбовців 810 бригади морської піхоти противника під час спеціальних дій", - йдеться у повідомленні.

Також військові додали, що оператори ССО змусили двох ворожих солдатів здатися у полон.

"Одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки. Працюємо далі", - поінформували у Силах спеціальних операцій ЗСУ.