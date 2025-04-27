Не услышали Герасимова? ССО показали видео новых операций в Курской области
Вчера в Генштабе ВС РФ отчитались о якобы "освобождении" Курской области. Однако Силы специальных операций ВСУ продолжают выполнять задачи в этом регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО ВСУ.
Военные опровергли заявление начальника российского Генштаба Герасимова и рассказали, что выполнение задач продолжается. В частности, вчера были уничтожены очередные солдаты армии РФ.
"Только за вчера группа 73-го центра ССО в Курской области уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий", - говорится в сообщении.
Также военные добавили, что операторы ССО заставили двух вражеских солдат сдаться в плен.
"Одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял самостоятельно. Работаем дальше", - проинформировали в Силах специальных операций ВСУ.
Зеленский подтвердил продолжение боев в Курской области
Напомним, несколько часов назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что слушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По итогу глава государства сообщил, что на многих направлениях ситуация остается сложной.
В частности, лишь на середину этого дня на фронте произошло уже почти 70 штурмов украинских позиций. При этом дом продолжаться и враг продолжает попытки наступлений.
В то же время Зеленский подтвердил, Украине военные продолжают вести активные защитные действия на территориях определенных районов Курской и Белгородской областей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.