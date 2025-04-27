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Не услышали Герасимова? ССО показали видео новых операций в Курской области

Воскресенье 27 апреля 2025 18:17
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Не услышали Герасимова? ССО показали видео новых операций в Курской области Фото: вчера операторы ССО заставили двух военных РФ сдаться в плен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера в Генштабе ВС РФ отчитались о якобы "освобождении" Курской области. Однако Силы специальных операций ВСУ продолжают выполнять задачи в этом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО ВСУ.

Военные опровергли заявление начальника российского Генштаба Герасимова и рассказали, что выполнение задач продолжается. В частности, вчера были уничтожены очередные солдаты армии РФ.

"Только за вчера группа 73-го центра ССО в Курской области уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий", - говорится в сообщении.

Также военные добавили, что операторы ССО заставили двух вражеских солдат сдаться в плен.

"Одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял самостоятельно. Работаем дальше", - проинформировали в Силах специальных операций ВСУ.

Зеленский подтвердил продолжение боев в Курской области

Напомним, несколько часов назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что слушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По итогу глава государства сообщил, что на многих направлениях ситуация остается сложной.

В частности, лишь на середину этого дня на фронте произошло уже почти 70 штурмов украинских позиций. При этом дом продолжаться и враг продолжает попытки наступлений.

В то же время Зеленский подтвердил, Украине военные продолжают вести активные защитные действия на территориях определенных районов Курской и Белгородской областей.

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Курская область Силы специальных операций Война в Украине
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