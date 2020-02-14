Почтовый оператор Justin и интернет-гипермаркет Kasta объявляют о старте сотрудничества

Одна из ключевых задач игроков рынка электронной коммерции – это качественная доставка товаров клиентам.

Скорость, тарифная политика, география покрытия – важные составляющие сервиса логистического оператора, а для покупателя – это часто ограничения, с которыми они сталкиваются во время оформления заказа.

С целью оптимизировать влияние вышеперечисленных факторов на выбор покупателя, команда Kasta постоянно работает над тем, чтобы сделать онлайн- шоппинг безупречным, а почтовый оператор Justin уже более года предоставляет украинцам широкий комплекс логистических услуг. Justin, как и Kasta является клиентоцентричной компанией, поэтому главная цель cотрудничества – сделать жизнь украинцев комфортнее.

«Онлайн-покупки становится все более популярным, а для некоторых людей – единственным способом шоппинга. Данный тренд прямо отразился на нашем выборе партнеров, в котором существенно доминируют компании из сферы онлайн-ритейла. Для нас, как почтового оператора, сотрудничество с Kasta.ua дает возможность интегрировать наш опыт и экспертизу и следовать главной цели – делать жизнь украинцев еще удобнее и максимально эффективно развивать наш бизнес вместе с партнерами» - отмечает Юрий Авдыш, СЕО Justin.

“В процессе переговоров выяснилось, что наше видение развития клиентского опыта во многом совпадает с коллегами из Justin, поэтому договорились объединить наши ресурсы. Рады объявить о старте партнерства, а уже в скором будущем удивим клиентов новым форматом синергии наших бизнесов” - комментирует старт кампании, СЕО Kasta.ua, Андрей Логвин.

Проект сотрудничество позволит Kasta расширить географию точек выдачи посылок, так как Justin на данный момент насчитывает более 500 отделений по всей Украине. Важно отметить, что 150+ отделений формата OSR (Online Service Retail) Justin оборудованы примерочными, а это особенно важно для клиентов Kasta, которые в 70% случаев покупают товары категории «Одежда и обувь» и привыкли к такому сервису.

Также дополнительная ценность для клиентов – это удобная локация отделений Justin, которые расположены в местах с хорошо развитой инфраструктурой – сетевых супермаркетах и торговых центрах. Это преимущество поможет сэкономить время, забирая посылки по дороге домой или во время планового шопинга. Заказы доставляются в течение 24 часов по Украине и на следующий день по Киеву.

С 4 февраля на сайте Kasta.ua, на этапе оформления заказа доступна опция выбора Justin. Для лояльных пользователей Black на чеки от 100 грн будет действовать специальный тариф - 19 грн.